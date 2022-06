Chiavari. Giardini: "Imprevedibile Silvia ricorda, chi la fa l'aspetti" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini

Pensiero aperto a Silvia Garibaldi

Sentendoti, sia nelle emittenti televisive, sui social, leggendoti a mezzo stampa, vorrei rivolgerti un piccolo inciso.

Prima di guardare in casa degli altri (la mia) pensa ai tuoi trascorsi quando eri con me.

Dopo gli ultimi mesi in minoranza insieme, quando hai usufruito di ogni mia (modesta) competenza urbanistica, quando hai avuto la certezza che ero nel giusto, sei salita sul carro, a volte addirittura facendo vedere e capire che a guidarlo eri tu. Ma la cosa più “simpatica” è stata che, mentre partecipavi ai nostri incontri, anche come coordinatrice di Forza Italia, ti preparavi una alternativa a tuo dire completamente civica.

Ti avevo proposto di candidarti Sindaco, che ti avrei appoggiato, ma hai detto che il lavoro ti impegnava molto e che la campagna elettorale comporta costi rilevanti.

Superati evidentemente questi scogli, hai nuotato in un mare aperto, completamente nuovo.

Ti è mancata la scialuppa di salvataggio, visto che oggi ammetti di aver trattato anche con le forze di sinistra.

Mi hai fatto perdere solo tempo.

Però, come si dice, chi la fa l’aspetti!

Buon lavoro per il tuo nuovo laboratorio, la mia bottega resta sempre la stessa.

Aperta, magari con orario continuato a persone leali

Rimango sempre un idealista, un sognatore.

Come mi hai definito tu, un artista imprevedibile.

Imprevedibile forse è stata Silvia Garibaldi.