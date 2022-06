Chiavari: Entella quasi in secca, è preallarme - LevanteNews

L’Entella è quasi in secca ed il suo stato, evidente in particolare a monte del Ponte della Libertà preoccupa non poco per le specie ittiche che vivono nel fiume e per gli uccelli che vi hanno nidificato. E c’è la preoccupazione per molti di non poter pompare acqua per irrigare i campi. “Non ricordo di avere mai visto una portata così ridotta”, dice una abitante di corso Dante a Chiavari. Si spera che qualche temporale sui monti possa almeno in parte, modifficare la situazione, anche se le previsioni cancellano la speranza.