Chiavari: "Basta casi Ferden, vogliamo discontinuità col passato" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Mirko Bettoli, candidato sindaco in Chiavari

Chiavari in questi anni è finita sulle pagine dei giornali più per i pasticci urbanistici che per le opere realizzate.

Si pensi al caso delle aree ex Italgas, o alla vicenda ancora aperta dell’area Ex Rissauto, o alla tentata vendita del Palazzo Ferden, con il pasticcio di ruoli tra amministratori pubblici e attività professionali di alcuni componenti della maggioranza. Metodo e pratiche che fanno discutere e che vanno superate con forza.

Rilevo peraltro l’assurda situazione per cui sono cresciute le operazioni immobiliari private (altro che stop al consumo di nuovo suolo), ma per le famiglie, i giovani, le coppie, chi cerca una prima casa, il ritorno è pari a zero. Nessun impatto sociale, di servizi, ma operazioni nell’interesse di pochi.

Anche su questo serve discontinuità: legalità, trasparenza, maggiore severità negli appalti, incarichi e una nuova politica urbanistica che abbia due obiettivi, spazi pubblici e servizi e recupero del patrimonio edilizio esistente a favore della prima casa, perché chi vuole costruire futuro qui deve avere la possibilità di farlo.