Chiavari al ballottaggio; i medici a gettone - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Regione Liguria

la riflessione di questa settimana parte dal tempo, e in particolar modo dallo stato di emergenza siccità che sta colpendo il nord Italia e la Liguria. In molte parti della nostra regione non piove da più di 40 giorni e la situazione sta diventando insostenibile, tanto che si sta preparando la possibilità dello stato di emergenza, come già accaduto nel 2003.

Su questo tema, sulle azioni possibili, sulle difficili iniziative di approvigionamento che interessano la nostra regione, chiederemo una commissione urgente per capire quali iniziative possono essere messe in campo, ma si pone davanti a noi, ancora con maggiore urgenza, il tema della crisi climatica, che si rende evidente anche ai più scettici e negazionisti (penso ai leghisti, che arrivano sempre in ritardo su tutto e continuano a vivere in una retrotopia che condiziona le scelte del futuro). Cosa altro deve accadere per rendere non più rinviabile una rivoluzione verde per salvare gli equilibri sistemici del nostro pianeta?

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA: LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. La sconfitta di Genova e La Spezia

Domenica scorsa si sono tenute le elezioni amministrative, il primo turno. Ho scritto poco in questi giorni, sia perchè sono impegnato in un ballottaggio – Chiavari, su cui vi dico tra poco, sia soprattutto perché penso che l’analisi del voto della Liguria, ed in particolare modo di Genova e di La Spezia, meritino un approfondimento un po’ più lungo del solito post sui social con cui ci cospargiamo il capo di cenere per poi non andare a fondo delle ragioni della sconfitta e intervenire radicalmente sull’analisi dei dati e delle dinamiche di fondo che ci hanno portato a due risultati molto netti. Che vanno letti con attenzione e con la dovuta severità da parte nostra – e penso che sia veramente necessario un grande percorso di riconnessione ai luoghi dove è avvenuta la “rottura sentimentale” con il nostro popolo – ma non va letto neppure con leggerezza da parte della destra, e in particolare, da parte di Toti. La cui coalizione ne esce, soprattutto a Genova, fortemente spostata sul protagonismo di Bucci e delle sue liste civiche, mentre il centrodestra, e anche la sua lista, sono ampliamente ridimensionati in ruolo e peso. Anche le punture sui “modelli”, tra Salvini e Toti, sono indicativi di un clima che così sereno non è, nonostante la vittoria elettorale. Ma queste sono loro questioni. Ora a noi tocca il “che fare”, sapendo che il percorso di ricostruzione e riacquisizione della credibilità passa da azioni molto nette che dovremo costruire sin dai prossimi mesi, con il contributo di Ariel e Piera che sono stati generosi candidati in un contesto di grande difficoltà e meritano tutto il plauso e il sostegno possibile.

Il ballottaggio a Chiavari. In questa situazione molto difficile, la notizia più positiva proviene da Chiavari, dove Mirko Bettoli porta il centrosinistra al ballottaggio dopo oltre 19 anni. Un grandissimo risultato, per una candidatura emersa in pochi mesi e che ha saputo aggregare attorno a sè tantissime energie, giovani e meno giovani. Il risultato del ballottaggio è soprattutto merito di Mirko, del suo profilo inclusivo e della sua credibilità personale che ha ottenuto riscontro in città. Domenica prossima si vota per il ballottaggio. È una partita nuova, si ricomincia da zero: da un lato c’è l’amministrazione dei pasticci urbanistici, della scarsa partecipazione, delle piste ciclabili più ridicole della Liguria, del caos scuole, con gli studenti spostati da un polo all’altro per mancanza di programmazione, dall’altra una proposta nuova e una persona che guarda davvero al futuro, per tutti.

SANITÀ. I medici a gettone.

Ve l’avevo accennato in merito ai pronto soccorso, con l’aumento vertiginoso di personale a gettone.

Tra medici che vanno in pensione in anticipo, chi fugge all’estero o tra le braccia dei privati e i giovani che disertano i rari concorsi a disposizione, nel 60% degli ospedali liguri si fa ricorso ai medici a gettoni.

Spesso neolaureati o specialisti spediti in altri reparti non di loro competenze, i medici a gettone sono pagati 90€ all’ora. Una bella differenza dai dottori dipendenti, retribuiti 60€, che poi diventano 40 netti, per prestazioni aggiuntive.

Una situazione vergognosa, con le regioni che mettono in mano a medici spesso senza specializzazione e soltanto iscritti all’albo la salute delle cittadine e dei cittadini.

È necessario intervenire subito per dare una migliore retribuzione ai professionisti del servizio sanitario nazionale, incentivare l’utilizzo di specializzandi negli ospedali e interrompere queste pratiche di appalto assurde e dannose per la Sanità pubblica. In altre regioni lo si sta cominciando a fare, lo proporremo anche in Liguria.

DAL CONSIGLIO REGIONALE. Martedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio Regionale. La scorsa settimana avevo avanzato alcune interrogazioni, in particolare una sui tempi piuttosto lenti per la firma dei protocolli d’intesa con le associazioni dei donatori di sangue. Anche a seguito della mia interrogazione la vicenda pare sbloccata (bene così).

Martedì prossimo sarà un Consiglio votante: si tornerà a parlare di sanità, di long covid, di crisi economica e caro bollette e degli impatti della guerra sull’economia locale. Vi terrò aggiornati dei risultati delle nostre mozioni.

UNA FOTO, UN COMMENTO. Ieri in Colombia è stato eletto Presidente Gustavo Pedro, a capo di una coalizione di sinistra – Pacto Histórico. E’ la prima volta che la sinistra vince le elezioni presidenziali in Colombia: si apre così alla speranza di pace, sviluppo, equità sociale, energie rinnovabili, assistenza sanitaria per tutti. Vicepresidente sarà Francia Marquez, avvocata dei diritti civili e attivista nera: il suo apporto per la vittoria è stato determinante.

