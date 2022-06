Calcio/ Lavagnese, ecco il nuovo allenatore: Vincenzo Cammaroto - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che, indipendentemente dalla categoria in cui sarà impegnata la prossima stagione, dal 1° luglio il nuovo tecnico dei bianconeri sarà Vincenzo Cammaroto.

Ex difensore in Serie C e D, il tecnico genovese ha guidato la scorsa stagione il Sestri Levante per essere sostituito in corsa da Fossati. Nel suo curriculum anche un campionato di Serie D vinto con il Fiorenzuola nelle vesti di allenatore in seconda.

A Vincenzo, dopo essere stato vice di Tabbiani proprio a Lavagna nella stagione 2018/19, la società dà un caloroso bentornato con i migliori auspici per una stagione di riscatto e successi.