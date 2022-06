Auto ribalta: conducente prigioniero nell'abitacolo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dei Vigili del Fuoco di La Spezia

Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina a Ceparana per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare un’auto che percorreva via Romana si è ribaltata su un fianco, imprigionando il guidatore all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco appena arrivati sul posto hanno stabilizzato l’auto con degli appositi puntelli in modo tale da evitare pericolosi movimenti accidentali durante le operazioni di soccorso, dopodiché sono entrati dal portellone posteriore, hanno tagliato il parabrezza dell’auto ed hanno immobilizzato il ferito su una barella prima di estrarlo dalla lamiere.

Il guidatore, unico occupante della vettura, è stato poi affidato al personale sanitario del 118.