'Santa': "Il cimitero del centro urla "Vergogna!" - LevanteNews

Dal Gruppo consigliare “Progetto per Santa”

Il Gruppo di opposizione “Progetto per Santa” dopo varie denunce sui media e dura opposizione in consiglio comunale contro il degrado e dopo aver ottenuto un primo risultato nell’ottenere una ripulita del verde cittadino in alcune zone, denuncia a voce alta lo stato vergognoso del cimitero.

Ci auguriamo che l’attuale situazione, che va avanti purtroppo da anni, venga subito affrontata e sanata e che qualche consigliere comunale invece di fare la “maestrina”sulle parole, faccia un giro nel cimitero. In tutti i casi pubblichiamo alcune foto a testimonianza dello stato reale che confermano lo sdegno dei cittadini ed il nostro.