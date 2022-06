San Colombano: l'omaggio del vescovo e la partecipazione di Boitano - LevanteNews

Da Claudio Solari, coordinatore XXIII Columbans Day

Accolte solennemente in Diocesi le sacre reliquie di San Colombano abate provenienti dall’abbazia di Bobbio.

Sabato scortate dai carabinieri di Carasco sono giunte nella chiesa di San Colombano di Vignale, oltre ai fedeli vi erano i Sindaci del territorio, il consigliere regionale Giovanni Boitano in rappresentanza del Presidente della Giunta Toti, gli alpini di San Colombano Certenoli, la pubblica assistenza con la bandiera della Croce Verde di Carasco.

Oggi invece a rendere omaggio al Santo di origini irlandesi è stato il Vescovo diocesano Mons.Giampio Devasini che in mattinata ha celebrato la Santa Messa Solenne.

Domani invece alle 17 presso L’Auditorium di San Francesco a Chiavari si svolgerà un convegno sull’influenza dei monaci di San Colombano sul territorio del Tigullio con la proiezione di immagini significative a cura dello storico locale Osvaldo Garbarino.

A seguire l’inaugurazione della mostra illustrativa ” San Colombano per l’Europa” presso la torre civica di Chiavari.

Martedì (dopodomani) visita guidata alla chiesa di San Colombano di Vignale a cura di Osvaldo Garbarino e Claudio Solari.

Al termine degustazione gratuita di prodotti tipici al ponte di Scaruglia a cura dell’Ostaia di Storti in collaborazione con la Pro loco di San Colombano Certenoli.

Mercoledì alle 20.30 accoglienza delle reliquie di San Colombano abate nel Santuario della Madonna della Guardia a San Martino del Monte.

Processione breve e Santa Messa Solenne presieduta da Prete Rinaldo Rocca Canonico del Capitolo della Cattedrale di N.S. dell’Orto e concelebrata dai parroci del territorio comunale.