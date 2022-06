Recco: è deceduta Norma, mamma adorata di don Marco Fazio - LevanteNews

Avrebbe compiuto 85 anni tra due giorni. E’ deceduta Norma, mamma adorata di don Marco Fazio che esercita il suo apostolato come parroco in diverse parrocchie del Golfo Paradiso.

E’ stato lo stesso sacerdote a dare l’annuncio della morte con due post: “Mamma Norma è già arrivata in Paradiso. È venuta a mancare sabato sera. I funerali saranno in Recco probabilmente martedì. Un abbraccio a tutti”. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere ciò che mamma Norma (Angela) ha fatto di bene verso il prossimo. Pregate per lei. Un abbraccio a tutti”.

Norma Fazio, rimasta vedova alcuni anni fa. Era notissima a Recco dove abitava, ma anche a Camogli essendo stata per anni impiegata dell’Enel. Persona socievole era assai stimata perché sapeva sempre dare conforto a chi aveva bisogno di aiuto, incoraggiamento, sostegno.

Lascia un vuoto immenso ed un dolore infinto nei figli a cui era legatissima.

A don Marco Fazio le condoglianze della redazione di Levante News