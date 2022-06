#Hellorapallo padel Cup. Un successo imprevedibile non solo per quanto la partecipazione al torneo, sia per quanto riguarda la presenza di pubblico affluito in piazza Escrivà dive si svolto il torneo.

E anche la dimostrazione che bene gha fatto l’amministrazione a chiuedere ad Iren la realizazione di de campi sulla copertura del depuratore, proprio a due passi dal Tennis – Golf.