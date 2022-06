Portofino: domani l'arrivo dell'Amerigo Vespucci - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria



Domani, lunedì 20 giugno il presidente della Regione Liguria si recherà in visita a bordo della Amerigo Vespucci, a Portofino. Sarà cura dell’ufficio stampa della Regione Liguria fornire materiale riguardo presenza della nave Vespucci in Liguria.

Alle 20 punto stampa a Castello Brown (via alla Penisola 13) a cui parteciperanno, assieme al presidente della Regione Liguria, il Capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio di squadra Enrico Credendino, il direttore dell’Istituto idrografico della Marina contrammiraglio Massimiliano Nannini, il sindaco di Portofino Matteo Viacava.