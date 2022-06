Pallanuoto M/ Sconfitta indolore per il Rapallo a Roma - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto

CAMPIONATO DI SERIE B – Girone 2

Villa York Roma – – Rapallo Nuoto 11-10 ( 5-3, 1-4, 3-1, 2-2 )

Rapallo Nuoto: Scarsi , Culotta , Brolis L. , Venziano, Marramao , Garau 1 , Serra , Blundo , Benvenuto M.1, Benvenuto R.3., Brolis F 1 , Rosasco 1 , Stella (C) 3 . All. Presti L.

Superiorità numeriche: Rapallo 2/9 +1R , Villa York 3/12 + 1R

Sconfitta indolore per il Rapallo nell’ultimo turno ad Acilia (RM) contro Villa York . Entrambe le compagini, che avevano già raggiunto i rispettivi obiettivi , ne hanno approfittato per testare i potenziali giovani da inserire in prima squadra. Per il Rapallo esordio di Scarsi , Venziano e Marramao. L’appuntamento è al prossimo campionato con l’obiettivo di alzare l’asticella partendo dalle basi della squadra che ha ben figurato quest’anno.