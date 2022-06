Pallanuoto/ Il Chiavari Nuoto espugna la Mori: sconfitto il CN Carrara - LevanteNews

Dalla Chiavari Nuoto

Finisce con una vittoria la Regular Season della Chiavari Nuoto. I verdeblu, in trasferta alla piscina Mori di La Spezia, si impegno per 8-4 contro il CN Marina di Carrara, terza in classifica. I ragazzi di Mister Dinu, dopo i primi tre quarti giocati gol a gol, prendono il largo, e nell’ultima frazione di gioco chiudono il match con un largo divario. Adesso iniziano i playoff, con la prima sfida che sarà sabato 25 giugno tra le mura amiche della Mario Ravera, contro lo Sporting Lodi.

CN Marina di Carrara 4 – Chiavari Nuoto 8

(1-0) (0-1) (1-1) (2-6)

CN Marina di Carrara: Cavo, Passaro, Bertagna, Pelliccia, Maltinti, Raffo, Campi, Pardini, Belluomini, Spigno, Ottazzi, Casazza. All. Maltinti

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 1, Botto G 2, Pagliuchi 1, Botto S 2, Chiavaccini, Raineri 2, Romanengo, Greco, Grassi Luccetti. All. Dinu