Nuoto/ Doppia podio per il Rapallo - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto

Grande festa ieri alla Sciorba di Genova per la manifestazione conclusiva delle gare Propaganda. Rapallo Nuoto presente e chiusura con due podi d’oro per la squadra guidata da Camilla Daneri.

Gradino più alto nella 4*25 misti e nella 4*50 stile libero categoria C per Linda Martini, Francesco Revello, Lapo Buttignon e Martina Solari (nella foto). Al termine delle gare tutti sui giochi acquatici nella piscina esterna.

Si coglie l’occasione per informare che da oggi, domenica 19 giugno, apre anche alla piscina del Poggiolino di Rapallo il parco gonfiabili e il mega scivolo. Info e costi all’ingresso.