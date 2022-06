Alle 19.30 scatta l’allarme a Cogorno. Sembra che un fuoco di pulizia, assolutamente sconsigliabile con la siccità e il caldo africano in atto, sia sfuggito al controllo e che dalle fasce in cui si è sviluppato possa raggiungere zone sempre più vaste. Dalla sala operativa dei vigili deluoco si decide l’immediata partenza de vigili del fuoco di Chiavari e dei volontari reperibili. La situazione ancora non è chiara