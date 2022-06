Cogorno: donna vola dallo scooter nelle "fasce", in rosso al San Martino£ - LevanteNews

Era alla guida di uno scooter rimasto in strada, lei invece è voltata nelle fasce sottostanti. L’inconsueto incidente ieri alle 21 a Cogorno. Sono stati i vigili del fuoco di Chiavari a recuperare la donna, adagiandola su una apposita barella. Il medico del 118 le ha riscontrato traumi: cranico e agli arti. La paziente, pur essendo sempre vigile, è stata inviata in ambulanza in codice rosso all’ospedale di San Martino. Sul posto anche i carabinieri per capire le cause e la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi quella di una frenata fatta istintivamente per evitare un animale che attraversava la strada.