Chiavari: "Ultimeremo le opere impostate da Di Capua" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“Il nostro è un programma costituito da progetti concreti per lo sviluppo della città che la mia squadra, competente e determinata, realizzerà nell’interesse di tutti. Continueremo a lavorare con impegno per portare a compimento le grandi opere impostate con Marco Di Capua che segneranno una svolta epocale per Chiavari” sono le parole del candidato Federico Messuti a meno di una settimana dal ballottaggio.

“Il cittadino è al centro del nostro programma, i suoi bisogni e il suo benessere. Dal potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata a pazienti cronici, disabili e anziani, all’aumento dei posti accreditati Asl. Proseguiremo il percorso iniziato con il Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche, forniremo più sostegno alle famiglie a basso reddito e ai soggetti meno autosufficienti. Più servizi alla persona con costi invariati – aggiunge Messuti – Le opere impostate, o da realizzare, sono fondamentali per aumentare la sicurezza, la vivibilità e il decoro della nostra amata Chiavari. Lo scolmatore del Rupinaro, le nuove difese a mare, la prosecuzione della passeggiata in Colmata, con nuovo verde e un moderno campus scolastico. Il recupero della piscina del Lido, la valorizzazione del polo culturale di Palazzo Rocca, del chiostro, dell’Antica Farmacia dei Frati e dei portici. Più attenzione all’ambiente, alla mobilità sostenibile e più isole ecologiche per la differenziata. Più aree per il tempo libero e per lo sport dove i bambini e i ragazzi potranno giocare, e maggiori investimenti in cultura e turismo”.

Conclude il candidato “In questo momento il vostro sostegno e la vostra fiducia sono ancora più fondamentali, determineranno la Chiavari di domani. Scegliete i fatti, l’impegno e la continuità. Domenica 26 giugno andate a votare chi con i fatti vuole continuare a migliorare Chiavari.