Chiavari: Silvia Garibaldi fa il punto sulle votazioni - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale

Sono alla testa di una compagine composita che, in due mesi, ha costruito un gruppo che ha lavorato molto bene e sfiorato di un soffio il ballottaggio con il 15.8 % di consensi.

1900 persone hanno apprezzato il nostro laboratorio centrista, liberale e riformista votando le tre liste civiche “Con Silvia Vola Chiavari – Chiavari per tutti – Insieme si può”.

Intendo portare avanti questo gruppo e le sue proposte in consiglio comunale con la tenacia che mi ha sempre contraddistinta.

Credo che coloro che ci hanno votato abbiano anche premiato i miei 15 anni di lavoro tra maggioranza e minoranza e i 306 voti personali lo dimostrano.

Diversi candidati sono stati trainanti ma tutti coloro che ci hanno messo la faccia sono artefici di un risultato che non si pesa solo con le singole preferenze, tutti hanno dato il loro contributo.

Ci siamo posti in alternativa all’amministrazione uscente su depuratore, piste ciclabili e tanti altri argomenti. Il nostro focus sono i bisogni della persona e della famiglia e la nostra azione in consiglio comunale sarà portata avanti con questa impronta.

Per quanto riguarda il ballottaggio è una partita che non giochiamo direttamente tant’è che non ci sono stati apparentamenti ufficiali, riteniamo che il nostro elettorato sia informato e razionale e saprà scegliere in autonomia.

Messuti rappresenta il sistema di potere che da sempre ho contestato nei metodi e progetti.

Il PD si è chiamato fuori dalla possibilità di sconfiggere l’attuale maggioranza e creare ad essa una reale e forte alternativa quando ha rifiutato, mesi fa, il rapporto con il nostro progetto moderato e riformista.

Il nostro risultato elettorale ha dimostrato gradimento da parte dei cittadini per la nostra proposta, che ha raccolto una percentuale di voti superiore alle aspettative e che ha superato la coalizione di centro destra, le cui scelte si sono dimostrate fallimentari come da me previsto e preannunciato al loro gruppo dirigente.

Noi abbiamo la testa già proiettata ai prossimi anni e al laboratorio che stiamo costruendo.