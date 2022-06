Chiavari: il dopo Di Capua, duello elettorale Bettoli-Messuti - LevanteNews

Dopo il primo round Mirko Bettoli una vittoria l’ha già ottenuta: essere arrivato al ballottaggio, come molti prevedevano per tante ragioni tra cui sconfiggere i renziani dopo avere rinunciato a far porte del “laboratorio” di Silvia Garibaldi.

Federico Messuti, invece ha già subito una sconfitta: non avere vinto al primo turno. In città si parla di errore strategico di Antonio Segalerba: se avesse candidato Michela Canepa vedova Di Capua, avrebbe sfondato già domenica scorsa. Esistono due ipotesi sulla non candidatura di Canepa, “confidate” dai bene informati: “La curia ha sconsigliato di candidarla” (Il motivo? Mistero); seconda ipotesi: “Ha un carattere forte e come sindaco avrebbe assunto lei ogni decisione; la posizione come vicesindaco e assessore è più debole”. Terza possibile ipotesi: “Sua la decisione per avere il tempo di seguire lo studio da commercialista e i figli”.

Al ballottaggio i due candidati partono in ogni caso da zero. Ogni chiavarese prevede a suo modo l’esito finale. Domenica a mezzanotte sapremo il risultato.