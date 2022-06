Camogli: ex funzionario del Comune cade, forse per il gran caldo, e muore - LevanteNews

E’ morto improvvisamente a seguito di una caduta. Roberto Terrile, 69 anni, ieri nel pomeriggio era uscito da casa per fare alcune commissioni a Ruta. E’ caduto, forse per un malessere provocato dalla temperatura elevata. Una caduta che si è rilevata fatale.

Ex funzionario del Comune di Camogli e sindacalista, era noto per le sue attività in campo sociale; era anche fabbricere nella parrocchia di Ruta. La notizia è rimbalzata in breve in tutto il Comune. Lo piangono la moglie Flavia Gazzale la sorella Maddalena con Marino; il cognato Gianni con Lilia; i nipoti Niccolò, Ilaria, Carola, Corrado con Elisa; la zia Milietta; cugini e parenti tutti.

Il rosario verrà recitato domani lunedì 20 alle 18.30 nell’Oratorio di Nostra Signora Annunziata a Ruta; il funerale sarà celebrato martedì 21 alle 10.00 bella parrocchia di San Michele Arcagelo a Ruta.

Nella immagine Roberto Terrile è il primo a sinistra, semivoltato di spalle con un figlio e una penna in mano