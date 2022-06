Bogliasco: servizio battelli da Molo Sbolgi - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco su Facebook

E’ ricominciato dal molo Sbolgi il servizio di battelli turistici con partenza e arrivo da e per Bogliasco! Tanti itinerari diversi, dal tour dei 2 Golfi per Camogli, San Fruttuoso e Portofino, alla linea diretta per le Cinque Terre, al Whale Watching con orari anche al tramonto.

Bogliasco si potrà godere anche dal mare in tutto il suo splendore. Orari e modalità di prenotazione dei biglietti sono sul sito della società Golfo Paradiso

www.golfoparadiso.it