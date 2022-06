Beneficenza al femminile - LevanteNews

Respinto il fuorviante concetto del tutto è esperienza, viene da chiedersi se il genere femminile, quando affronta il proprio vissuto sentimentale in modalità beneficenza, considera, oltre l’efficacia dell’atto in sé, l’adeguatezza del beneficiario.

Rispetto alla provocatoria premessa, molti vissuti misericordiosi costituiscono eventi ineluttabili dagli esiti pronosticabili.

A giustificazione di tale attitudine femminile, va considerata l’ atavica manipolazione familiare che ancora oggi ne correla strettamente la gratificazione personale al senso del dovere familiare e all’ agire responsabile.

A latere, insiste sottotraccia un impianto educativo maschilista che, fin dalla nascita, tende a preordinare un prodotto femminile con funzione ancillare.

Sotto tali infidi presupposti, un sano ben-essere sentimental-familiare tende ad essere molto meno presente rispetto alla sua narrazione o all’apparenza.

Non a caso, l’obiettivo ben-essere sentimentale tende miseramente a declinare nell’obiettivo evitamento della solitudine, classico spauracchio che, tra l’altro, la tradizione musicale italiana ha modulato in canzoni tipo “mamma, tu non sai quanto è bella lei” (1972), fumandosi d’emblée l’eredità emancipativa sessantottina.

Molto rileva la radicata educazione familiare in ordine al naufragio sentimentale in atto e molto vi concorre l’ abnegazione quale dote integrata al genere femminile.

Da questo punto di vista, lo scontato relativismo del “non si può sbagliare strada perché non ce n’é una giusta” contribuisce colpevolmente a trovare punti di favore anche in condizioni affettive marcatamente unidirezionali e sbilanciate: in quanto tali, fallimentari.

Nessuna sorpresa, quindi, se una vocazione sentimentale virtuosa risulta malriposta e indegnamente strumentalizzata da altri; nessuna sorpresa quando, malgrado tali reazioni avverse, il soggetto virtuoso riesce comunque a trarne motivo di ottimistica gratificazione.

Per concludere, vale recuperare il concetto evergreen di JS Mill: “nascere femmina, piuttosto che maschio, non può e non deve condurre ad una difficile sorte individuale per tutta la vita”.