Asl-4: covid, ieri 102 nuovi contagi nel Tigullio - LevanteNews

Ieri nella Asl4 sono stati registrati 102 nuovi contagi covid; 11 gli ospedalizzati. Il pensionamento della mascherina ha indubbiamente fatto abbassare il livello si attenzione. Tutto ciò in concomitanza con il moltipolicarsi di feste, cenoni, spettacoli, viaggi come sardine in bus o in treno.

I medici raccomandano ai soggetti deboli di sottoporsi alla quarta vaccinazione. Con la mascherina sembra essere andato in pensione anche l’utilissimo Gulliver (che avrebbe potuto essere impiegato anche nel dimenticato Golfo Paradiso Asl-3).

Per altro l’aumento dei casi, comune in tutta Italia, e l’invito alla prudenza, mal si concilia con l’industria del turismo. (m.m.)