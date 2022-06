'Santa': "Nuovo piano della Sanità in Liguria; e la città?" - LevanteNews

Dall’ufficio Comunicazione del Gruppo di minoranza “Progetto per Santa”

In questi giorni è stato presentato un piano di riorganizzazione della sanità in Liguria, è evidente che il futuro asset regionale sanitario, attraverso questa epocale (speriamo migliorativa?) trasformazione, inizierà in Liguria prima che in altre regioni. È altresì evidente che in campo sono state messe, per l’ennesima volta, logiche più di tipo geopolitico che di analisi demografiche, logistiche, del territorio. E’ altresì logico che per l’ennesima volta compare da parte della nostra amministrazione (ndr ultimo cc) una scarsa attitudine a tutelare i suoi concittadini, per es. proponendo una casa di comunità per un’assistenza sanitaria realmente operativa nella nostra città. È strano come il tempo modifichi certi patti assunti, più di 20 anni fa in cambio di un nuovo Ospedale di Rapallo, che attualmente lavora depotenziato, si sancì la predisposizione sul nostro territorio di una struttura (piastra) sanitaria funzionale polivalente; è altresì incomprensibile che una giunta (apparentata peraltro politicamente con la regione) non abbia proposto un suo modello di casa di comunità ad esempio utilizzando ben 1200 mq. di nostra competenza presenti nel vecchio sito ospedaliero di via F.lli Arpe ceduto al privato dalla Regione.

La domanda che ci poniamo come gruppo: è stato fatto uno studio appropriato o l’attrazione per la creazione di un centro congressuale ha prevalso su un vero interesse comune, quello della salute? Grazie sig. sindaco, per l’ennesima volta una città dovrà accettare logiche calate dall’alto e condivise da lei, purtroppo questa volta trascurando (ancor più grave) le necessità di una popolazione sempre più anziana ed evidentemente sempre meno rappresentata anche nelle sue aspettative più basilari: la tranquillità di una tutela reale per una vita più sicura.