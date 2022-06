'Santa': "Missione macramé e tombolo", trasferta a Venezia - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Lunedì 20 giugno l’Assessore del Comune di Santa Margherita Ligure Beatrice Tassara, e Luisa De Gasperi, rappresentante delle merlettaie del gruppo Liguria e componente dell’Albo delle Merlettaie Cittadine, parteciperanno ad un importante incontro che si terrà a Venezia, nel Museo di Palazzo Mocenigo, inserito nella programmazione della Biennale del Merletto.

Un appuntamento che vedrà la presenza della Rete dei Merletti e della dottoressa Elena Sinibaldi, che sta seguendo, per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’iter della candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Un progetto che vede, ormai da sei anni, impegnato in prima fila anche il Comune di Santa Margherita Ligure.

«Nell’occasione dell’incontro a Venezia con la dottoressa Sinibaldi – spiega l’assessore Beatrice Tassara – siamo felici di portare la presenza dell’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, che rappresenterà anche altri Comuni del territorio, insieme a quella della merlettaia Luisa De Gasperi, delegata per il gruppo delle comunità liguri che praticano il pizzo al tombolo e il macramè. Speriamo che il lungo ed entusiasmante percorso verso il riconoscimento Unesco di questo tipo di “saper fare” tradizionale come patrimonio immateriale dell’umanità, si possa concludere con soddisfazione pari all’impegno che hanno profuso sia le merlettaie sia gli amministratori delle città, che possono vantare questa particolare forma di “arte applicata”».