San Colombano, oggi alle 18 l'accoglienza delle reliquie - LevanteNews

Da Claudio Solari, coordinatore XXIII Columbans day

Con l’accoglienza solenne questa sera alle 18 delle reliquie di San Colombano, iniziano le celebrazioni del XXIII Columbans day, il meeting internazionale delle Comunità legate a San Colombano abate.

Un evento storico senza precedenti che toccherà diverse comunità nella Diocesi di Chiavari.

Autorità civili, associazioni e cittadini della Fontanabuona e della Diocesi questa sera alle 18 al bivio fra la statale 225 e Via Domenico Norero a San Colombano Certenoli accoglieranno il busto in argento del 1500 raffigurante il Santo contenente una parte delle sue spoglie mortali.

Seguirà la processione e la Santa Messa Solenne presieduta da Mons.Mario Poggi Parroco dell’abbazia di San Colombano in Bobbio e Cancelliere Vescovile della Diocesi di Piacenza – Bobbio.



Domani sempre nella chiesa di San Colombano di Vignale il Vescovo diocesano Mons.Giampio Devasini renderà omaggio al Santo con una Santa Messa Solenne.

Lunedì 20 invece alle 17 presso l’Auditorium di San Francesco a Chiavari un convegno sull’evoluzione del territorio del Tigullio a seguito dell’influenza dei monaci di San Colombano.



Il convegno sarà completo di immagini a cura dello storico locale Osvaldo Garbarino.

Al termine inaugurazione della mostra illustrativa “San Colombano per l’Europa” che ripercorre tutta la storia del Santo anche nel nostro territorio, presso la torre civica di Chiavari.

Martedì alle 15 Visita guidata gratuita alla chiesa di San Colombano di Vignale a cura di Osvaldo Garbarino e Claudio Solari, al termine al ponte di Scaruglia degustazione di prodotti tipici locali a cura dei ristoratori della zona in collaborazione con la Pro loco di San Colombano Certenoli.