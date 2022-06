Dal comune di Riomaggiore

In questi giorni sono terminati i lavori di allestimento dei gavitelli nelle Marine di Riomaggiore e Manarola. Ringraziamo Lorenzo Rollandi e Daniele Ivani per il grande lavoro svolto.

Nei prossimi giorni saranno sistemate anche le corsie di lancio per rendere più sicuro l’accesso alle banchine.

Si chiede alla Cittadinanza di rispettare la regolamentazione in essere per consentire una migliore fruizione degli spazi comuni.