Recco: nozze tra focaccia col formaggio e salumi piacentini - LevanteNews

“Sapori in Paradiso”. Ieri sera a Recco, presso il ristorante Lino di Maura Macchiavello, presidente del Consorzio, “nozze” con degustazioni tra focaccia col formaggio Igp recchese e salumi Dop piacentini. Il tutto dedicato ai media fuori regione. Il prossimo vedrà la presenza anche dei media liguri.

Alla serata ha partecipato il sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, già ospite all’ultima edizione di “Fattore Comune”, oltre al sindaco Carlo Gandolfo.

I piacentini per l’occasione hanno svelato l’affascinante e gustoso mondo dell’arte della norcineria raccontando e dimostrando in diretta le tradizioni che fanno grandi coppa, salame e pancetta piacentini, tutti rigorosamente Dop. I recchesi hanno spiegato come nasce la loro saporita specialità.