Recco: festa di San Giovanni; fuochi artificiali e benedizione del mare - LevanteNews

Venerdì 24, come tante città in Italia tra cui Genova, Recco festeggia San Giovanni Battista cui è dedicata la parrocchia centrale della città; il santo negli anni Settanta perse il derby con la Madonna del Suffragio per diventare patrono ufficiale della città; ma la sua popolarità è sempre immutata. C’è anche un motivo in più per essere presenti e vicini all’arcipretre don Pasquale Revello che a settembre, a 87 anni, lascerà la guida della parrocchia a un parroco più giovane (classe 1962) che sarà anche rettore del Santuario del Suffragio il cui nome resta ancora segreto, che arriva da Genova e che è considerato un ottimo sacerdote ed una brtavissima persona. Secondo i “si dice” a Recco resterà ancora al suo posto don Antonio Servetto, parroco di San Rocco.

Ma torniamo alla festa. La processione serale lascerà la parrocchia per raggiungere il Suffragio, percorrerà l’omonimo ponte per raggiungere via Ippolito d’Astev attraverso via 25 Aprile; poi, prima di fare ritorno in parrocchia, si fermerà sul lungomare dove avverrà la tradizionale benedizione del golfo. Dal molo di levante, Matteo Emilio Benvenuto (parte del belvedere Tenco sarà transennato) effettuerà uno spettacolo pirotecnico in onore del Patrono. Non è ancora stato autorizzato, perché mon è ancora pervenuta la domanda, il tradizionale falò previsto sul greto del torrente all’altezza dell’asilo di via Milano. Intanto il giorno 21 in via Assereto, all’altezza del civico 51, verrà issata un’asta da cui sventolerà la bandiera dedicata a San Giovanni Battista.