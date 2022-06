RASSEGNA STAMPA. Asl-4: Toti annuncia investimenti per 30 .000.000 - LevanteNews

Oggi, sabato 18 giugno, auguri a Gregorio. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti dalle 19 con prodotti a chilometro 0); Sestri Levante. Proverbi: “Giugno, grano dappertutto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Asl-4: visita di Toti e annuncio “30.000.000 di investimenti per rispondere alle criticità”: “Rinnovo del pronto soccorso e pista per l’atterraggio elicotteri”.

Sestri Levante: Festival Andersen, gran finale. Castiglione Chiavarese: estate in Val Petronio a tutto equiturismo. Lavagna: FestivalArt torna in estate fra teatro, pittura, musica e danza. Chiavari: folla commossa per l’addio a Patrizia Pendola. Elezioni Chiavari: “Il voto premia il nostro impegno”; “Bonus sportivo per le faniglie e una speciale delega a Dagnino”; “Bettoli tra la gente, oggi in via Parma”. Chiavari: da Bpm 8.000 euro alla Caritas. Chiavari: edicola piazza Matteotti “Vogliamo bene al nostro lavoro”. Chiavari “Oggi il restauro si fa in vetrina per far scoprire una vera arte”. Chiavari: brindisi con il Bandolo a spazio Casoni. Chiavari: apericena per salvare i cani.

Rapallo: inaugurato il minigolf. Rapallo: altra raccolta firme contro il tunnel della Fontanabuona. Rapallo: Francesco Musante crea la collezione di premi alla Tigullio. Portofino: lunedì l’arrivo della Vespucci, consegna di un riconoscimento al comandante e festa a Castello Brown.

Camogli: dissequestrata la parte del cantiere dei box privati sotto via Colombo (i lavori nella vasta restante area del cantiere non erano mai stati sospesi ndr). Recco: nuova zona a mare, via libera al progetto definitivo.

Cicagna: Marco Limoncni salta la riunione “Tre consiglieri sono positivi”. Lorsica: antichi merletti in mostra al museo del damasco. Rezzoaglio: Bocco, giardino botanico a misura di ipovedenti. Santo Stefano d’Aveto: una palestra di roccia al Dente della Cipolla. Santo Stefano d’Aveto: volontariato e relax, vacanza in montagna con la Croce Rossa.