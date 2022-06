Rapallo: oggi grandi nomi alla Padel Cup in piazza Escrivà - LevanteNews

La Hello Rapallo Padel Cup entra nel vivo! Ieri pomeriggio le fasi conclusive con le semifinali maschili, a seguire le semifinali del doppio misto. Oggi, sabato 18, dalle ore 16.30 non perdete lo spettacolo con i grandi campioni italiani Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi e gli ex calciatori di serie A Stefano Bettarini, Nicola Amoruso e Dario Marcolin. Domenica 19, dalle ore 10.00 il torneo si concluderà con le finali maschili, doppio misto e con le premiazioni. Tutte le partite si terranno in Piazzale Escrivá.