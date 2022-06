È in corso nella splendida cornice di Villa Porticciolo a Rapallo, la presentazione del libro “La bambina più forte del mondo” di Silvia Salis, atleta olimpica e vicepresidente del Coni.

Una bella serata tra sport e cultura durante la quale l’a nota atleta ha raccontato come l’attività agonistica sia stata per lei fonte di insegnamento e formazione personale.