Portofino: "Cena di gala; come sono stati selezionati gli ospiti?" - LevanteNews

Da Luciano Port

In relazione a quanto scritto dal lettore Marco Marchi (che condivido), in merito agli spot girati a Portofino per rilanciare la Liguria, sarebbe interessante sapere se la famosa cena di gala per 150 persone è stata veramente a carico della collettività (magari con utilizzo di Società pubbliche come sponsor come per la vendita dei biglietti per Euroflora…) e se sì quali siano stati i criteri di scelta dei commensali o se semplicemente sono stati invitati gli amici degli amici…