Levanto: biblioteca civica, da lunedì scatta l'orario estivo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Levanto

Nuovo orario e nuove modalità di accesso alle sale e al prestito dei volumi nella biblioteca civica “Vinzoni” di Levanto. Da lunedì 20 giugno la struttura sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 13.

È consentito l’ingresso sia per accedere al prestito dei volumi che per la consultazione e lo studio. Alle due sale possono accedere adulti e ragazzi previa iscrizione alla biblioteca (per i minori di 14 anni deve essere iscritto un genitore). Durante la permanenza all’interno dei locali, tuttavia, si deve mantenere il distanziamento ed è raccomandato l’utilizzo della mascherina. Nelle sale è attiva la connessione Wi-fi gratuita.

Per ottenere in prestito volumi presenti nella biblioteca locale e in quelle appartenenti al sistema bibliotecario nazionale (Sbn) occorre iscriversi al servizio, presentandosi muniti di documento d’identità e codice fiscale.

Ogni martedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30 (su appuntamento), è attivo un punto lettura per i bimbi fino a sei anni, con libri, consigli e servizi per i più piccoli, i loro genitori e le mamme in attesa. Un’iniziativa realizzata con il contributo dell’associazione “Creativamente” grazie al finanziamento del “Cepell” (Ministero della cultura).