Le ricette di Renzo Bagnasco: focaccia con patate all'antica - LevanteNews

Novità – Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” – Editrice Tigulliana

Ricetta

Focaccia con patate all’antica

Ingredienti: 450 gr di farina, 25 gr di lievito di birra fresco, 260 gr di patate, latte, olio e sale

Esecuzione: lessare le patate in acqua giustamente salata e, ancora tiepide, sbucciarle e romperle a tocchetti con le mani. Impastare la farina con le patate ancora calde e il lievito sciolto in una tazzina di latte tiepido; salare e continuare ad impastare sino a che non si ottenga una pasta morbida. Porla a lievitare per ¾ d’ora su di un piano di legno coperta con un panno di lana e poi, rimpastata per qualche minuto, rimetterla a riposare per un’altra ½ ora sempre coperta. Accendere il forno con il calore sopra e sotto e portarlo al massimo (un tempo la si cuoceva nei forni a legna). Ungere con olio una teglia e stendervi l’impasto alto due dita, imprimervi le classiche fossette premendo con le dita e su tutto ancora olio e infornare al massimo. Dopo 40‘ la crosta si presenterà colore ambra scura e le fossette che contenevano l’olio color rosolato. Tagliata apparirà “alta” e soffice. Va consumata tiepida.

Il forno tradizionale è il vero segreto della buona riuscita. Questa ricetta era delle zie che, quando andavamo a trovarle , ce la preparavano nel loro forno esterno. C’è chi utilizza una farina frammista a della “manitoba”. A Rapallo c’è ancora un solo panificio, non in centro, che ne realizza delle tonde secondo questa ricetta.