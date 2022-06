Chiavari: "Momenti di storia romana" con Sergio Audano e Luca Fezzi - LevanteNews

In occasione del 50° anniversario dell’apertura della libreria La Zafra, il titolare, Paolo Bonini, ha invitato due docenti noti ai chiavaresi per discutere di storia e di storia romana in particolare.

È stata questa anche l’occasione per presentare due libri: “Roma in bilico. Svolte e scenari alternativi di una storia millenaria” di Luca Fezzi, edito da Mondadori e Tacito, “la Germania” tradotto e commentato da Sergio Audano, pubblicato per i tipi di Rusconi.

Nell’angusto spazio della Zafra, rapidamente riempito, Sergio Audano si domanda provocatoriamente se la storia si può fare con i “se” e con i “ma”. La risposta è “sì” nel senso che si possono avanzare ipotesi alternative, purché fondate sulle fonti e senza creare scenari che sarebbe una tentazione comprensibile ma sterile. Lo stesso concetto è stato poi ribadito da Fezzi che ha dimostrato, con esempi alla mano, come talune nostre certezze poggino in realtà su miti e leggende.