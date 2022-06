Sestri: Sensoltre: mostra tattile; gli appuntamenti a Palazzo Fascie - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Sarà inaugurata domani sabato 18 giugno alle ore 11 in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie a Sestri Levante, Sensoltre, un percorso tattile fruibile da tutti allo stesso modo attraverso l’esperienza multisensoriale, oltre la vista. La mostra, che per la prima volta approda in Liguria, sarà visitabile gratuitamente dal 18 al 25 giugno nella sala espositiva, al secondo piano di Palazzo Fascie, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, al sabato e alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22.

Si tratta di un percorso multisensoriale rivolto a vedenti e non vedenti, a cura di Informatici Senza Frontiere APS e si inserisce nell’ambito dei progetti dedicati alla disabilita?, mettendo la tecnologia a disposizione dell’arte. Un percorso artistico alternativo facilmente fruibile dai non vedenti e, al contempo, rivolta a chiunque desideri accostarsi all’arte in modo innovativo.

Tra il 17 e il 19 giugno in tutta Europa si celebrano le Giornate Europee dell’Archeologia, tre giornate interamente dedicate all’Archeologia: anche il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante ha aderito a questa manifestazione volta a valorizzare il ricco patrimonio archeologico del territorio e poiché maggiore conoscenza significa maggiore consapevolezza da parte di cittadini e turisti che frequentano il territorio per garantire migliore tutela dei luoghi, che sono importanti eredità che ci vengono dal passato, sono state organizzate due iniziative di conoscenza:

– sabato 18 giugno verrà organizzata l’escursione a Sant’Anna “Per antichi percorsi e chiese dimenticate”, ovvero partendo alle ore 16.30 da Palazzo Fascie con guida e archeologa si proseguirà per una camminata facile, a tema storico-archeologico, fino ai resti della chiesa di Sant’Anna, ammirando un panorama meraviglioso sull’istmo e sul Golfo del Tigullio. Per partecipare occorre prenotarsi al n. 0185 478 530 oppure scrivere a iat@mediaterraneo.it

– domenica 19 alle ore 16 vi sarà “Alla scoperta del leudo”, la visita dedicata al leudo, la tradizionale imbarcazione ligure di cui oggi sono rimasti pochissimi esemplari e l’unico ancora navigante è proprio a Sestri Levante! L’iniziativa è a cura dell’Area educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Per partecipare occorre prenotarsi al n. cell. 3407713054; email: vcavalieri@solidarietaelavoro.it

Inoltre per tutto il periodo delle Giornate Europee dell’Archeologia il MuSel, visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, avrà ingresso promozionale a 3 euro, anziché 5 euro.

Sempre sabato 18 alle ore 21 inaugurerà la stagione culturale della Biblioteca del Mare di Riva Trigoso con la presentazione del libro “Ragazze lontane” di Isabella Nicora; dialogherà con l’autrice Francesca Caporello.

Giovanna e Salvo si sono innamorati durante una festa di paese dell’Italia centrale, davanti a una fontanella sotto l’abbagliante sole estivo e, da quel momento, non si sono mai lasciati.

La vita contadina degli inizi, aspra e dura, si è intrecciata all’occupazione tedesca durante gli anni della guerra e ha lasciato ferite profonde dalle quali sono riusciti a riprendersi solo grazie alla famiglia e ai compaesani. Un periodo difficile ma felice dopotutto, un tempo in cui le cognate diventano come sorelle, i figli sono allevati da più braccia, i vicini di casa assomigliano a fratelli. Ma gli orizzonti si devono ampliare: Roma è vicina e sembra la scelta più giusta per la famiglia Manzi. Così la quotidianità diventa il banco di frutta e verdura al mercato di Campo de’ Fiori, il lavoro in casa dei signori benestanti che, nonostante la ricchezza, nascondono malinconie profonde e una casa perennemente umida in una borgata ai confini della città, troppo piccola per tutti. E la famiglia si divide. Prima accuditi dai nonni al paese, i bimbi – che a poco a poco si fanno ragazzi e infine adulti – seguono ognuno il proprio destino: Adriano scoprirà quanto coraggio e quanto lavoro siano necessari per rincorrere i propri desideri, Vera vivrà a Genova, dove la zia ha trovato l’amore e lei ritroverà la salute, Livia lascerà Roma per sposarsi con l’uomo che ama, Perla conoscerà l’amore e il tradimento, il compromesso e la pietà. Ormai avanti con gli anni, dopo la morte della madre e del fratello e con un padre quasi centenario, le Ragazze lontane, Livia, Vera e Perla sono decise a ristrutturare la casa in cui tutto è iniziato. Così, in una mattinata di sole, raggiungono in auto le colline che le hanno viste nascere e si ritrovano come allora, come se nulla fosse cambiato.

Una saga familiare che abbraccia un secolo di storia, un romanzo che, seguendo l’Italia che cambia, ci apre una finestra sulle dinamiche di una famiglia in evoluzione.

Isabella Nicora, genovese, è autrice di libri per bambini, dei quali cura anche le illustrazioni e di romanzi e racconti per adulti. Con Ragazze lontane si è classificata al 2° posto nella categoria Romanzo al Premio internazionale letteratura Carlo Bo – Giovanni Descalzo 2019 Città di Sestri Levante.

La presentazione, che si svolgerà nello spazio antistante la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, è organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.