Sestri: alla Lega navale tre affascinanti storici argomenti - LevanteNews

Da Danilo Dentone, Lega Navale Italiana Sestri Levante

La Lega Navale Italiana organizza una serie di conferenze su storie di mare presso la propria sede in Via Portobello, baia del Silenzio, alle ore 21:15 nelle date indicate, con i seguenti relatori:

17 giugno: Dott. Lorenzo Fiori, Direttore della Fondazione Ansaldo presenta: “Rex il sogno azzurro”

24 giugno: Ammiraglio Roberto Camerini presenta: “La vita a bordo delle navi e dei sommergibili”

1° luglio: Dott. Pierangelo Campodonico, Direttore del Museo Galata presenta: “Olocausto di una flotta. La marina mercantile italiana nella Seconda guerra mondiale”.