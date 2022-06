'Santa': "Manutenzione, tutto va ben madama la marchesa..." - LevanteNews

Da Progetto Santa insieme a voi

Bello il video proiettato in Consiglio comunale dalla maggioranza; una gradevole testimonianza di come a Santa Margherita vada tutto per il meglio e non sia necessario alcun intervento di manutenzione come chiesto dall’opposizione che, appare evidente, si sbaglia di grosso. Mancava Elisabetta Canalis è vero, ma mica possiamo avere tutto.



Bene, a questo punto possiamo archiviare come fake news le foto (in allegato) che testimoniano il disdicevole stato di abbandono in cui versa la nostra città in piena stagione turistica.

A voi, concittadini, il giudizio.