Santa: confermati, anche quest'anno, gli appuntamenti estivi dedicati ai bambini - LevanteNews

Dall’Ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure anche quest’anno conferma gli appuntamenti estivi per i bambini. Due in particolare le manifestazioni consolidate e sempre molto partecipate e apprezzate: i laboratori gratuiti di biologia marina e la rassegna del teatro di figura con i maestri burattinai provenienti da tutta Italia.

Lunedì prossimo, 20 giugno, per proseguire tutti i lunedì sino a settembre, sempre al mattino, dalle 10 alle 13, prende il via il ciclo di laboratori gratuiti di biologia marina “Impariamo il mare”, in programma in piazza del Sole, a cura di Ssd Outdoor Portofino. In caso di maltempo i partecipanti si sposteranno nella biblioteca comunale di via Cervetti Vignolo.

Riaperto l’anno scorso, il Parco del Flauto Magico, area ideata da Emanuele Luzzati, ospiterà anche quest’anno, tutti i martedì di luglio, alle ore 21:15, la 21esima edizione della rassegna di teatro di figura che prende il nome proprio dal parco. Un laboratorio creativo e quattro spettacoli a cura di compagnie provenienti da Genova, Firenze, Mantova e Ravenna. Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero e organizzati dall’associazione culturale Èureka. In caso di maltempo si terranno all’interno dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Vittorio G. Rossi in via Generale Liuzzi.