Recco: la "Festa della Musica" nel solstizio d'estate - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Martedì 21 giugno è in programma la ventottesima edizione della “Festa della Musica”, la grande kermesse a carattere europeo che torna a Recco per il terzo anno consecutivo segnando l’arrivo ufficiale dell’estate. L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, con l’intento di offrire un appuntamento aggregante, culturale ed esclusivamente gratuito. In attesa degli eventi, musicali e non, che caratterizzeranno l’estate recchese, il Belvedere Luigi Tenco accoglierà anche quest’anno un concerto di musica jazz. Mila Ogliastro, cantante, compositrice e arrangiatrice ligure, condividerà il palco con Marco Borella, piano, Nicola Bruno, el bass, Giorgio Griffa, drums, proponendo “The Wisteria Suites”, brani originali che guardano al jazz contemporaneo.

“Ringrazio il maestro Angelo Privitera, direttore artistico dei nostri eventi musicali, per aver introdotto Recco nel circuito delle città aderenti alla manifestazione a carattere europeo. Il concerto di musica jazz del 21 giugno precede quei grandi eventi musicali, in programma a luglio e agosto, che la città attende e merita” dichiara Carlo Gandolfo sindaco di Recco.

L ‘edizione 2022 della “Festa della Musica”, con il tema del “Recovery Sound Green Music Economy”, si caratterizza con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente ed è dedicata al Presidente Europeo, recentemente scomparso, David Sassoli. L’ingresso è libero. Sono aperte le prenotazione ai due spettacoli tramite accesso al sito www.comune.recco.ge.it (pulsante prenota) o contattando la Pro Loco via email (servizi@prolocorecco.it) o cell e whatsapp 3348754058.