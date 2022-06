RASSEGNA STAMPA. Portofino: validi i confini del parco regionale - LevanteNews

Oggi, venerdì 17 giugno, auguri a Ranieri. Mercati settimanali; Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Adagio, perché ho fretta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Parco Portofino, il Consiglio di Stato in attesa di entrare nel merito: i confini restano quelli del parco regionale e stop al Comitato provvisorio. Pianeta covid: “Maturità, si torna a viso aperto, un bene specie per gli orali”; ” “Nuovi casi di positività alle medie Giustiniani, qui regole più severe”; “Mascherine ciao ciao”.

Riva Trigoso: il Pd ha ricordato Enrico Berlinguer. Sestri Levante: gran finale dell’Andersen. Lavagna-Chiavari-Rapallo: oggi Toti visita le strutture. Lavagna: Gerris Boats partnership con Azimut sul progetto tender green.

Elezioni Chiavari: Bettoli: cinque temi per cambiare la città”; “Giardini. è stata una corsa a ostacoli, con me Colombo e la lista civica”. Chiavari: lavori in A-12, oggi chiude il raccordo con la A-7. Chiavari: Tigullio Design Distrect, debutto con successo. Chiavari: estate ricca di cultura nel Giardino dei lettori. Chiavari: addio a Patrizia Pendola Felugo. Chiavari: i ragazzi di Minollo in scena dopo due anni di stop. Chiavari: tornata la processione del Corpus Domini con il vescovo. Chiavari: Malavolta e i Popoli in movimento a Wylab.

Rapallo: Sextival: festival dell’educazione sessuale; la Nassa propone incontri per tutte le età. Rapallo: smaltimento yacht, in aula ascoltati i tecnici. Rapallo: sopralluogo a Villa Spinola, lavori partiti e rebus viabilità. Rapallo: autosilo, bisogna riperimetrare il piano di bacino”. Santa Margherita Ligure: ex ospedale di via Arpoe, definite le nuove opere.

Recco: uccisione nel milanese di Franco Deidda, giallo sul movente (tra le ipotesi la gelosia della donna ndr).

Borzonasca: centro Anidra venduto all’asta per 200.000 euro; il 28 giugno il processo.