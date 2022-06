Rapallo: spiaggia delle Saline, ancora un fine settimana di lavori - LevanteNews

Si lavora a ritmo serrato sul lungomare e sulla spiaggia delle saline a Rapallo per ultimare l’impianto di smaltimento delle acque piovane che, in caso di bombe d’acqua, dovrebbe evitare gli allagamenti che si erano verificati anche dopo i lavori effettuati nella parte di via Mameli pedonalizzata. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e i tecnici del Comune verificano quotidianamente la situazione. I lavori proseguono anche in questo fine settimana e probabilmente fino a fine giugno.