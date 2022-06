Per Coop Liguria un 2021 da 12,2 milioni di utili. Pittalis: “Il 97% dei ricavi restituiti alla collettività” - LevanteNews

In un anno ancora fortemente influenzato dall’andamento della pandemia, caratterizzato da una rapida ripresa ma anche dal manifestarsi delle prime avvisaglie della crisi energetica e delle materie prime, Coop Liguria ha chiuso l’anno con un utile di 10,281 milioni di euro, in linea con quello del 2020, e un risultato consolidato di gruppo di 12,277 milioni, migliore di quello dell’anno precedente. La quota di prevalenza, che individua la connotazione di Cooperativa a mutualità prevalente ed è costituita dalla percentuale degli acquisti effettuati dai Soci, sul totale delle vendite realizzate, è stata del 65,29%. Questi alcuni dei dati che sono stati illustrati questa mattina dal presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

“Questa capacità della cooperativa di essere un attore propositivo sul mercato si riverbera sul quella che la doppia natura della cooperativa perché come dice il nostro slogan che “alle società per azioni preferiamo le azioni della società” qui c’è il centro della ragion d’essere della cooperativa: noi non dobbiamo produrre utili a qualcuno ma per fare azioni concrete del territorio” spiega il presidente. E nel bilancio sono tutte elencate dalla ‘buona occupazione’ al consumo consapevole, dall’attenzione all’ambiente alla solidarietà.

Donazioni e solidarietà sociale

Su quest’ultima Pittalis ricorda il progetto Buon Fine, con cui Coop Liguria dona al volontariato le eccedenze alimentari dei punti vendita: nel 2021 sono state donate 122 tonnellate di merci per un valore di 873.000 euro.

Con le associazioni del territorio, vengono organizzate più volte l’anno le raccolte solidali Dona la spesa, che coinvolgono Soci e clienti, integrate dalla raccolta permanente Spesa sospesa, attivata dal 2020 per rispondere all’emergenza generata dalla pandemia.

Le donazioni complessive, nel 2021, hanno superato le 174 tonnellate. In occasione del voto sul bilancio, che anche nel 2021 si è svolto al Punto Soci, Coop Liguria ha donato 45.000 euro alle associazioni del volontariato che si prendono cura delle famiglie in difficoltà, tramite l’impegno “Un pasto per ogni voto”. I pasti donati sono stati circa 9.000.

Guerra, rincari e rifornimenti

Gli aumenti dei costi delle materie prime “hanno certamente riflessi importanti -ha spiegato il presidente – ma è proprio qui che ancora una volta emerge la peculiarità della cooperativa, ossia quello di calmierare il più possibile a favore dei consumatori questo aumento di prezzo trattenendo una parte dell’inflazione all’interno del nostro bilancio riducendo l’impatto sui consumatori finali e invogliando i nostri competitor a fare altrettanto”.

E’ ovvio che “le conseguenze a lungo termine dipenderanno moltissimo dai tempi di risoluzione del conflitto. Se la guerra dovesse andare avanti ancora a lungo ci sarà una maggior difficoltà nel reperimento dei prodotti, il che non significa che non ci saranno ma che occorrerà trovare vie alternative e mercati alternativi per reperirli”.

L’aumento dei prezzi? “Ovviamente anche nei nostri supermercati almeno in parte abbiamo dovuto applicarlo ma in una percentuale ben al di sotto della media della grande distribuzione, e meno della metà rispetto ai discount di circa la metà rispetto

Alcuni dati

I Soci di Coop Liguria a fine anno erano 419.491. Se l’Assemblea generale, che si svolgerà sabato 18 giugno ancora in forma virtuale, accoglierà la proposta di destinazione dell’utile a riserva legale indivisibile, il patrimonio netto di Coop Liguria salirà a 759,055 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato, invece, arriverà a 769,612 milioni.

A fronte di 774 milioni di euro di ricavi netti complessivi realizzati nel 2021, Coop Liguria ne ha restituiti alla collettività poco meno del 97%, sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni o servizi, imposte, sostegni alla comunità. Di questi, il 30% sono rimasti sul territorio ligure.

L’occupazione

Anche nel 2021, Coop Liguria ha mantenuto tutte le misure volte a tutelare la salute del personale, oltre che quella dei Soci e dei clienti.

Gli occupati medi annui sono stati 2.722 (compresi due lavoratori in forza alla società controllata Talea), ai quali sono stati corrisposti 2 milioni di euro di retribuzione cosiddetta “variabile”, cioè aggiuntiva rispetto ai trattamenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro e legata ai risultati raggiunti l’anno precedente.

L’ampliamento della rete di vendita

Nel 2021, Coop Liguria ha inaugurato due nuovi punti vendita ad Albissola Marina e Genova, nell’ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna.

È proseguito anche l’ammodernamento della rete di vendita, attraverso una serie di interventi di ristrutturazione: i più importanti hanno riguardato il superstore di Via Saffi, alla Spezia, e i supermercati di Busalla e Genova Piccapietra. Il supermercato di Prà-Palmaro è invece stato ampliato di 300 metri quadrati.

I servizi di e-commerce “Coop Drive” e “Coop a casa” hanno conosciuto un sviluppo importante, al punto che le consegne a domicilio oggi raggiungono quasi tutti i principali Comuni della Liguria e anche molte marine liguri, grazie al servizio “Coop on board”. In corso d’anno, Coop Liguria ha inaugurato il suo primo punti di ritiro (locker) in centro città a Genova, in via degli Orefici. Un secondo locker è stato posizionato a inizio 2022 presso la stazione della metropolitana di Genova Dinegro.

Come accade ormai da diversi anni, Coop Liguria è in grado di finanziare il suo sviluppo esclusivamente con risorse interne e può decidere di ricorrere al prestito bancario solo se e quando ciò si rivela vantaggioso.