Levanto: "Luglio, un intero mese dedicato al surf" - LevanteNews

Da Red Bull Press Office

Pensi al surf e nella testa subito si apre l’immagine delle spiagge californiane, delle isole Hawaii o dell’Australia. Non è però necessario andare dalla parte opposta del mondo per surfare, ma anche in Italia esistono luoghi adatti, che regalano onde meravigliose. É il caso di Levanto, la splendida città ligure a fianco delle Cinque Terre. Red Bull Surfin’ Levanto è il primo contest nel suo genere, con un regolamento unico e stravagante che vedrà i surfisti cimentarsi in trick inediti utilizzando esclusivamente soft-top board.

Il Waiting period, per aspettare le condizioni di onda migliori per chiamare il contest, va dal 1 al 31 luglio. La data per i partecipanti sarà confermata 72h prima.

Il contest si svolgerà in quattro heat da 15 surfisti, con successive semifinali e finale. Non occorrerà essere un pro per partecipare, infatti la giuria valuterà verticali, zen position, one foot e altri trick inediti su soft-board. Anche la tavola andrà però conquistata: è prevista una beach-run che permetterà ai primi di scegliere la soft-board migliore.

Red Bull Surfin’ Levanto non è solo un contest ma un vero e proprio contenitore di attività. Dall’11 al 17 luglio prenderà vita, fronte Casinò di Levanto, il Village ufficiale di Red Bull Surfin’ Levanto in cui sarà possibile partecipare a: Surftraining by Fitsurf, Yoga, surfskate, SUP cruising nel parco marino delle Cinque Terre e ovviamente surf workshop!

Lo spirito sportivo non mancherà, ma il Red Bull Surfin’ Levanto vuole dimostrare che il surf è uno sport meraviglioso, inclusivo e accessibile a tutti. I presupposti per il successo di questo evento ci sono tutti: appuntamento a Levanto per un mese di luglio super rovente!

Ecco il programma

10:00 – 22:00 apertura villaggio, musica + stand sposnor

lunedi 11 luglio

ore 17:00 inaugurazione villaggio con aperitivo, musica e exhibition skate,fitsurf o altro

ore 22:00 chiusura villaggio

martedi 12 -domenica 17

07:00 – 8:00 yoga/sup lessons

8:00 – 9:00 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

9:00 – 10:00 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

10:00 -11:00 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

11:00 – 17:00 no lessons- villaggio aperto con bar e attivita’ fit surf (balance board, slackline, skate)

17:00 – 18:00 fitsurf/sup/skate lessons

18:00 – 19:00 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

19 – 20 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

20 – 21 yoga/fitsurf/sup/skate lessons

sabato 16 luglio

19:00 – 24:00 sunrise party @barnadia