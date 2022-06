Cavi: scontro auto-moto; tre feriti, uno è grave al San Martino - LevanteNews

Incidente questo pomeriggio a Cavi: un’auto ed una moto con due persone a bordo si sono scontrate per cause al momento imprecisate. Immediato l’intervento del 118 e di tre ambulanze. la Rossa di Cogorno, la Verde e la Rossa di Lavagna. Lo scooterista, accompagnato dall’automedica, è stato trasferito in codice rosso per un trauma cranico al San Martino di Genova. Il conducente dell’auto e il passeggero della moto sono stati trasportati in codice giallo per accertamenti al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto polizia urbana e carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. Viabilità interrotta il tempo necessario per soccorrere i feriti, effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli.