Carasco: brucia batteria al litio, intervento dei vigili del fuoco - LevanteNews

Nel pomeriggio a Carasco, alla Eltec Srl che le produce, dopo un lieve scoppio ha preso fuoco una batteria al litio. I dipendenti l’hanno immediata presa e trasferita all’esterno dello stabilimento. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno messo in sicurezza la batteria ed iniziato il lungo processo di inertizzazione che durerà alcuni giorni. Le batterie al litio, infatti, non possono essere spente con i normali sistemi che creerebbero reazioni. Nessuna conseguenza fisica nè per i dipendenti della ditta, né per i vigili del fuoco.