Camogli: Tributo a Lucio Battisti - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

L’Assessorato alla Cultura e Turismo organizza sabato 18 giugno, alle ore 21.00 sul Rivo Giorgio, il concerto Tributo a Lucio Battisti, con la rinomata coverband sanremese i “Nuovi Solidi”.

La Band, conosciuta e apprezzata interprete del grande cantautore, si esibirà con una ventina dei suoi celebri brani.

Il concerto, in collaborazione con Enea – European Neuroblastoma Association Onlus, è anche occasione per finanziare la ricerca per la cura del neuroblastoma pediatrico.

L’evento è gratuito.