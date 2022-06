Camogli: dissequestrato il cantiere ex scalo ferroviario - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

È notizia di oggi il dissequestro della porzione di cantiere posta sotto sequestro il 19 maggio scorso: il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha deciso di annullare il relativo decreto con il quale il GIP di Genova aveva disposto, in data 11 maggio, il sequestro preventivo di una parte di sottosuolo di via

Colombo.

“Ero tranquillo prima sulla bontà dell’operazione, lo sono maggiormente adesso dopo aver ricevuto il provvedimento di dissequestro” – afferma il sindaco Francesco Olivari. E aggiunge: “Ringrazio l’avvocato Guido Mottola per l’importante risultato raggiunto“.

Il giudice ha quindi disposto la restituzione delle particelle in oggetto agli aventi diritto.