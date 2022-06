Calcio/ Golfo Paradiso, settore giovanile: Francesco Invernizzi nuovo responsabile - LevanteNews

Dal Golfo Paradiso PRCA Società Sportiva Dilettantistica

La Società Golfo Paradiso PRCA è lieta di accogliere Francesco Invernizzi quale nuovo Responsabile Settore Giovanile. Solidissima impostazione e grande entusiasmo, lo sguardo di Invernizzi, in sinergia con il Dir. Sonetti, è focalizzato ai giovani ed alla definizione di una solida struttura del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, in un’ottica di crescita basata su solide fondamenta.

La Società rivolge il suo più caloroso benvenuto a Francesco ed augura buon lavoro a tutto lo Staff.

Invernizzi raccoglie l’eredità di Mara Morin, che lascia l’incarico per dedicarsi interamente al prestigioso ruolo di Delegato Regionale Calcio Femminile, per il quale le rivolgiamo il nostro più grande in bocca al lupo.